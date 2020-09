EU's dagsorden: De får travlt med klima, migration, Brexit, corona og et budget, der ikke er vedtaget endnu

Fra dag 1 har klimaet været en af topprioriteterne for von der Leyen-Kommissionen. Og inden for de første 100 dage kom Kommissionen med sin overordnede plan, Green Deal, som skal gøre EU, som det første kontinent, klimaneutralt i 2050. Den er skrevet i overskrifter. De endelige lovforslag, der skal regulere EU-borgernes adfærd, skal efter planen først komme i løbet af 2021, men allerede nu sigter Kommissionen på at nedbringe antallet af drivhusgasser med 55 procent i 2030.





I fem år har EU diskuteret et nyt asylsystem. Det nuværende, hvor der i princippet skal søges asyl i det første EU-land, en asylansøger kommer til, brød sammen under migrantkrisen i 2015. Siden da har EU-landene ikke kunnet blive enige om en fordeling. Flere lande, heriblandt Danmark, har sagt nej til en tvungen fordeling. I næste uge kommer et nyt udspil fra von der Leyen-Kommissionen, som er blevet fremskyndet en uge på grund af katastrofen i Moria-lejren på Lesbos.