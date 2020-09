Brutalt mord på ung, sort mand ryster Italien: Ville dysse en slåskamp ned og blev overfaldet af mindst fire mænd

Det var natten mellem 5. og 6. september. Han var egentlig på vej hjem efter en aften i byen med venner, da han overværede et skænderi mellem to grupper eskalere på piazzaen i den lille by Colleferro, en times kørsel syd for Rom. Willy Monteiro Duarte, 21, fra nabobyen Paliano, genkendte en tidligere skolekammerat blandt de implicerede og gik hen for at se, hvad der foregik. Øjeblikket efter blev han selv overfaldet, og ifølge adskillige vidneberetninger, blev han slået og trampet på i op til fem minutter, inden fire mænd flygtede fra gerningsstedet i en bil.

Willy Monteiro Duarte, der blev født i Rom, og hvis forældre er fra øgruppen Kap Verde ved Vestafrika, arbejdede som kok på et hotel og var en talentfuld fodboldspiller i den lokale klub. Han overlevede ikke overfaldet.

I alt er fire mænd nu anholdt. De dyrker alle kampsportsdiciplinen mixed martial arts (MMA), der er en blanding af kickboksning og brydning. To af mændene er brødre i midten af tyverne og har tidligere domme for vold. De er sigtet for at have ført de dødelige slag mod Willy Monteiro Duarte, men nægter sig skyldige.