Von der Leyens opråb til EU-landene: Tag jer selv i nakken og træk i arbejdstøjet

Billederne fra den brændende og i forvejen overfyldte Moria-flygtningelejr på Lesbos var det sidste skub, der skulle til for igen at sætte migration helt frem på EU’s dagsorden. Der har emnet været så ofte, men de seneste mange topmøder har det ligget et godt stykke nede. Fordi det eneste, de dengang 28, nu 27 EU-lande har kunnet været enige om, er, at de er uenige.

Det skal være slut nu. Næste uge kommer kommissions-formand Ursula von der Leyen med et nyt forslag, som hun løftede en flig af , da hun holdt sin State of the Union-tale i EU-Parlamentet onsdag morgen.

»Vi i Kommissionen vil tage os selv i nakken og jeg forventer, at alle medlemsstater også tager sig selv i nakken og trækker i arbejdstøjet. Migration er en europæisk udfordring og alle i Europa må gøre deres«, lød den moralske pegefinger fra Ursula von der Leyen.