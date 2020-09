H&M dropper kinesisk garn efter hårde beskyldninger

Den svenske tøjgigant H&M vil ikke længere købe garn fra et omstridt kinesisk firma for at undgå beskyldninger om dårlig etik.

Den australske tænketank Australian Strategic Policy Institute beskyldte i en rapport i marts H&M for at få garn fra en fabrik ejet af firmaet Huafu Fashion. Fabrikken ligger i Xinjiang-regionen i det vestlige Kina og skulle ifølge kritikere reelt fungere som en arbejdslejr for muslimer, der er blevet tilbageholdt af myndighederne i regionen.

Avisen The Wall Street Journal har også i en større artikel sidste år beskyldt H&M for at få garn fremstillet af tvangarbejdere i Xinjiang.