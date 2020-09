Mads Sandau-Jensen 30 år efter: »Enten kan du bevare roen under pres, eller også kan du ikke …«

Krise. Bilen begyndte at ryge. Tabte fart op ad den mindste bakke. Ikke optimalt i en ørken. Slet ikke for to diplomater på flugt fra en krigstruet diktator med en tredje diplomat gemt i en sammensyet postsæk omme bagi.

11. januar 1991.

Det blev ikke bedre af, at den tætpakkede hvide Toyota Crown-stationcar lige havde passeret en mobil irakisk affyringsrampe for Scud-missiler – et af de forventet vigtigste våben for det irakiske diktatur under Saddam Hussein.