Jeppe Kofod: »Danske diplomater kan ikke gøre en forskel i Hviderusland«

EU har sovet timen i forhold til Hviderusland, mener udenrigsminister Jeppe Kofod (S), men han foretrækker at vente på, at EU vågner igen, frem for selv at tage teten. Han peger desuden på, at Danmark støtter de diplomater, som befinder sig i landet, og at Danmark derfor ikke behøver at sende diplomater dertil.