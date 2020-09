Nyhedsanalyse: En brand til tiden

Tidligt torsdag morgen rykkede græsk politi ud mod beboerne fra den berygtede Moria-lejr, som siden den tilintetgørende brand i lejren for godt en uge siden har boet under åben himmel i udkanten af Mytilini, den største by på Lesbos.

Politiet pressede udmarvede og stadig mere fortvivlede asylansøgere hen til en hasteopført nødlejr, som de færreste af migranterne har lyst til at rykke ind i. De frygter, at verden vil glemme dem, i samme øjeblik de gemmes af vejen bag pigtråden i en ny, skarpt bevogtet lejr.

Branden har for en stund fået tv-kameraerne til at zoome ind på et hjørne af Europa, som de fleste europæere i fem år har foretrukket at ignorere. En flygtningelejr på europæisk jord, hvor beboerne levede blandt rotter og bunker af affald.