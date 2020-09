USA blev ramt af chok efter chok, og så kom Trump: Bliver det hele meget værre?

Klokken var omkring to om natten, da en kran greb fat i statuen af Roger B. Taney. Forsigtigt blev den løftet ned i en ventende lastbil og efter en tur gennem Annapolis’ mørke gader sat hen på et mere diskret lager i den amerikanske stat Maryland. Og dermed var der, i hvert fald for en stund, sat punktum for det fysiske minde om en af amerikansk histories mest kontroversielle skikkelser.

»Den har ikke noget at gøre her«, erklærede den demokratiske politiker Michael Busch, der var med til at vedtage bortskaffelsen af statuen: »Det er på tide at fjerne den«.

Historien om statuen indrammer den sjælskamp, der lige nu martrer verdens eneste fuldtonede supermagt. En sjælskamp, der både har resonans i andre dele af Amerikas historie, og som måske er et grundvilkår for en nation, født ud af en revolution – Den amerikanske Revolution. Men lige nu er det hedt. Og det kan blive endnu hedere. »Amerikas Splittede Stater« er derfor den titel, vi har givet Politikens dækning af det amerikanske præsident- og kongresvalg 3. november.