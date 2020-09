Modtagelejre uden for EU? Nej tak, siger Ursula von der Leyen

Der ligger otte kuverter. En til hver af de europæiske journalister, der er inviteret til interview hos kommissionsformand Ursula von der Leyen efter state of the union-tale tidligere på ugen, og indholdet af kuverterne, et mundbind med talens særlige logo, SOTEU, på, understreger meget godt de udfordringer, hun og hendes kommissærer har med at opfylde de høje ambitioner på klima, digital omstilling, migration og kampen for de grundlæggende værdier. Krisen er ikke ovre. Der skal stadig udbetales støttepakker en rum tid.

»Vi er stadig midt i pandemien og den økonomiske krise. Og det, vi lærte i den sidste økonomiske krise, var, at en for tidlig tilbagetrækning af støtte har stor negativ indflydelse på økonomien«, siger Ursula von der Leyen.

»Til gengæld er der denne gang tillid mellem medlemsstaterne og tillid mellem institutionerne. I starten af pandemien var der en tendens til, at alle kiggede indad, men efter kort tid indså vi, at den eneste måde, vi kunne komme over krisen, var ved handle samlet. Og for mig var det smukkeste, det mest uimodståelige øjeblik, den tidlige morgen i juli, hvor medlemsstaterne blev enige om genopretningspakken«, siger Ursula von der Leyen – selv om der også i de julidage blev kæmpet hårdt og tacklet igennem, især om pengene.