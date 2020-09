Smitten vokser dramatisk, men nu skifter Europa taktik

En ny bølge af coronasmitte tager fart hen over Europa, og denne gang forsøger de europæiske regeringer at bremse den uden at gentage forårets bredtfavnende nedlukninger af butikker, skoler og arbejdspladser.

I stedet for den store hammer målretter regeringerne typisk denne gang tiltagene mod de områder og befolkningsgrupper, der er særligt ramt. Lige nu er det i mange lande særligt børn og unge. Dermed håber man at undgå en ny økonomisk nedtur og nye hjælpepakker, der vil slå bunden ud af statskasserne, samtidig med at man belaster de coronatrætte borgere mindst muligt.

Det er den helt rigtige strategi, vurderer Kristian Lauta, der er lektor i jura ved Københavns Universitet og følger de europæiske landes coronatiltag som medlem af en corona-task-force nedsat af fagforeningen Djøf.