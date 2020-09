FN: Venezuelas regering står bag tortur og drab

Venezuelas regering har i årevis stået bag vilkårlige henrettelser, tortur og andre systematiske forbrydelser mod menneskeheden. Så klar er konklusionen fra FN i en ny rapport på ikke færre end 443 sider, der for første gang placerer ansvaret for en lang række overgreb på landets borgere direkte hos præsident Nicolas Maduro og hans nærmeste kreds, herunder navngivne ministre og embedsfolk.

Den ætsende rapport kommer fra en særlig mission, der blev nedsat af FN for et år siden, og som tilbundsgående har undersøgt 223 alvorlige sager mellem 2014 og i år. Dertil kommer yderligere 2.891 drabs- og voldssager, som kommissionen har kigget på for at finde et mønster i politiets og myndighedernes adfærd. Missionen fik ikke adgang til Venezuela og bygger derfor deres konklusioner på vidner og lokale organisationers arbejde.

»Vi har fundet tilstrækkeligt grundlag til at mene at, myndigheder og sikkerhedsstyrker siden 2014 har planlagt og udført alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, og at en del af dem kan betegnes som forbrydelser mod menneskeheden«, sagde missionens leder, Marta Valiñas, da rapporten sidste uge blev præsenteret i Bruxelles.