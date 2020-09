Analyse: Sådan fik Kinas overgreb selskaber til at sige fra

Forholdet mellem Kina og Vesten har altid været fyldt med gnidninger.

Kineserne har ikke glemt, hvordan kolonimagterne i sin tid tiltvang sig adgang til Kina og ydmygede landet. Det har de svoret aldrig nogensinde skal få lov til at ske igen. Omvendt har der i hovedstæderne i Europa og USA altid været en god portion skepsis over for, hvad Kinas sande ambitioner er.

Alligevel er det næppe en overdrivelse at fastslå, at kløften mellem Kina og Vesten er på vej til at blive dybere end nogensinde.