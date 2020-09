I dag kommer EU igen med et forslag til en migrationspagt: Imens fortsætter mareridtet fra Moria et andet sted

Denne lejr vil blive langt værre end Moria-lejren«. Og allerede nu er den helt gal, fortæller Hassan Akhalaghi, en 36-årig afghaner. Han håbede til det sidste at kunne slippe for at ende i denne lejr, som i højt tempo er skudt op på et lukket militært område på Lesbos. Det, han frygtede, er nu en realitet.

Den nye lejr, som har erstattet den elendige, overfyldte og nu nedbrændte Moria-lejr, er et nyt helvede, som han og indtil videre omkring 9.400 andre asylsøgere risikerer at sidde i på ubestemt tid. Mens EU-landene diskuterer, hvad der skal ske med dem.

Fra lang afstand ser lejren i Kara Tepe tæt på hovedbyen, Mytilini, fin nok ud. Store, hvide telte ligger skinnende nye på rad og række helt ned til det smalle azurblå stræde, der skiller Grækenland fra Tyrkiet. Zoomer man ind, ser det anderledes ud.