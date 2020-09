En fodboldkamp fik en omstridt professor til at skælve: Donald Trump har taget tråden op

De 91.225 tilskuere sad badet i et hav af mexicanske flag, da de denne dag overværede en fodboldkamp mellem USA og Mexico. Der var nærmest rød-hvid-grønne farver overalt. Til gengæld lød der buh-råb, så snart nogen luftede Stars & Stripes, og de amerikanske spillere blev overdænget med kopper med vand, øl eller det, der var værre. Og hvad der måske var endnu mere bemærkelsesværdigt, når man tog dette sceneri i betragtning: Fodboldkampen fandt ikke sted i Mexico City, men på amerikansk hjemmebane i Los Angeles.

»Der er noget galt, når jeg ikke engang kan vifte med et amerikansk flag i mit eget land«, klagede en amerikansk fodboldfan og bukkede sig for en appelsin, der blev kastet mod ham. En journalist fra Los Angeles Times tilføjede: »At spille i Los Angeles er ikke en hjemmekamp for USA«.

Kampen blev spillet i 1998, men gjorde så stort indtryk på den nu afdøde amerikanske professor Samuel P. Huntington – en af USA’s mest omdiskuterede intellektuelle i nyere tid – at han seks år senere fremhævede oplevelsen i bogen Who are we?