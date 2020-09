Pensionschef: Rusland og Tyrkiet kan også blive sortlistet

Det er en beslutning fuld af faldgruber, som pensionsselskabet AkademikerPension har taget, når man som den formentlig første større vestlige investor vil sortliste værdipapirer fra den kinesiske stat af etiske årsager. Det ved direktør Jens Munch Holst godt.

Nogle af de 140.000 psykologer og magistre, der er medlemmer, vil blive sure – enten fordi de synes, Kina behandles urimeligt, eller fordi de bare er irriteret over ikke at få maksimalt udbytte af det kinesiske væksteventyr.

Der er en risiko for, at selskabet bliver gjort til en brik i en eskalerende ordkrig mellem Vesten og den nye østlige stormagt, der er meget nærtagende over for kritik.