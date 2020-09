Trumps brutale manøvre kan presse Biden til at svare igen

Vejen ser ud til at være banet for, at præsident Donald Trump får behandlet og måske godkendt en ny dommer til den vigtige amerikanske højesteret inden valget 3. november. Det vil være en udnævnelse, der er forudprogrammeret til yderligere at polarisere amerikanerne og udløse en ekstrem følelse af uretfærdighed hos demokraterne. De kan ikke forhindre udnævnelsen, men de kan måske prøve at udligne den, hvis de vinder valget.

Hvis Trump og republikanerne i Senatet indsætter en tredje stærkt konservativ dommer – ud over de to, de allerede har sat ind – vil det cementere et mangeårigt konservativt flertal af dommere i højesteret, der kan betyde et farvel til sociale institutioner, der ellers har opbakning fra et flertal i den amerikanske befolkning. Som retten til abort, homoseksuelles ret til at gifte sig med den, de elsker, og sundhedsreformen kendt som Obamacare. Demokraternes bitterhed vil forstørres af, at den nye dommer, der vil erstatte det liberale ikon Ruth Bader Ginsberg, ser ud til at blive trumfet igennem på rekordtid af et snævert republikansk flertal, der ikke lader sig bremse af sine egne løfter og demokratiske standarder.

I 2016 afviste republikanerne i Senatet at behandle daværende præsident Obamas kandidat til højesteret, med argumentet at man var for tæt på valget med 237 dage. Nu vil de godkende en dommer med kun godt 40 dage til valgdagen.