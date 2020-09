EU opererer med en ny slags solidaritet: Den er frivillig. Men alligevel tvungen

Opgaven for EU-Kommissionen var lige så simpel, som den kunne synes umulig: Der skulle opfindes en nyt asyl- og migrationssystem, som både forpligtede Unionens 27 lande på at være solidariske og samtidig tog højde for den virkelighed, at de seneste fem år har vist, at det har været umuligt for landene at blive enige om netop at være solidariske på asylområdet. Lande med Polen og Ungarn i front har nægtet at modtage flygtninge, EU var handlingslammet og resultatet er blevet overfyldte lejre på øer som græske Lesbos og italienske Lampedusa og illegale lejre i det nordlige Frankrig.

Nu forsøger Kommissionen så med en ny model og en ny udgave af begrebet solidaritet. Nemlig frivillig solidaritet. For det er stadig solidaritet, der er kodeordet. Nu skal landene bare selv vælge, hvordan de vil være soldariske.De kan dog ikke vælge at lade være.

Som EU’s migrations-kommissær, svenske Ylva Johansson, sagde, da hun fremlagde Kommissionens forslag til en ny migrationspagt forslaget i Bruxelles tirsdag: