EU-kommissionen fremlægger stor asylplan – Danmark får sin vilje på centralt punkt

Med et forslag til en asyl- og migrationspagt har EU-Kommissionen onsdag fremlagt en model for, hvordan EU’s aktuelt dysfunktionelle asylsystem kan komme til at se ud.

»Migration er komplekst. Det gamle system til at håndtere migration virker ikke længere. Den pakke, som vi fremlægger i dag, præsenterer en ny begyndelse«, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde.

Pagten indeholder mange elementer om kontrol ved grænser, hjemsendelser af afviste asylansøgere og krisesituationer.

Centralt står, at EU-Kommissionen foreslår et system, hvor EU-landene sammen skal tage ansvar for de irregulære migranter, som har skabt stor politisk uro i EU de seneste år.

»Det er ikke spørgsmålet, om medlemslandene skal bidrage, men hvordan de skal gøre det«, siger von der Leyen.

Kommissionen kalder det obligatorisk solidaritet. Men der bliver tale om et fleksibelt system, hvor ingen EU-lande eksempelvis tvinges til at tage imod asylansøgere efter en obligatorisk fordelingsnøgle.

Det har blandt andet Danmark og Ungarn har afvist at gøre.

Det står endnu ikke klart, hvad forslaget vil kunne komme til at betyde for Danmark, som har et retsforbehold. Det vil afhænge af, hvordan forslagene juridisk skrues sammen.



OPDATERES