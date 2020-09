Betjent i USA sigtes i sag om uskyldig sort kvindes død

En enkelt politibetjent sigtes for 'hensynsløst at udsætte andre for fare' i sagen om den sorte kvinde Breonna Taylors død.

Det har en storjury i Kentucky onsdag afgjort, oplyser dommer Annie O'Connell. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der rejses ikke andre sigtelser, lyder juryens beslutning.

Breonna Taylors død har ligesom den sorte mand George Floyds død i politiets varetægt været med til at udløse de mange protester mod racisme og politivold i USA og internationalt.

Den 26-årige kvinde mistede livet, da hun 13. marts blev skudt af politiet i sin lejlighed for øjnene af sin kæreste.

Det skete, da tre civilklædte betjente uden varsel stormede hendes lejlighed i Louisville, Kentucky, for at gennemføre en narkoransagning.

Der blev ikke fundet narkotika i lejligheden, og hun var ikke selv under mistanke.

Breonna Taylors kæreste greb under ransagningen selv en pistol og udvekslede skud med politiet. Han har efterfølgende forklaret, at han troede at de civilklædte betjente var kriminelle, skriver nyhedsbureauet AFP.

Betjentene, der ikke havde tændt deres kropskameraer, skød Breonna Taylor gentagne gange.

I alt seks skud ramte hende. Et af dem var dødeligt, oplyser delstatens justitsminister, Daniel Cameron, på et pressemøde onsdag om juryens afgørelse.

To af betjentens skud kan retfærdiggøres, da de besvarede skuddene fra Breonna Taylors kæreste.

Men den tredje betjent, Brett Hankison, har opført sig hensynsløst, lyder juryens vurdering.

Han kan dermed blive idømt op til fem års fængsel, oplyser Daniel Cameron.

En skare af mennesker har forud for afgørelsen samlet sig på Jefferson Square Park i Louisville, som har været samlingspunkt for talrige demonstrationer mod racisme.

Borgmesteren i Louisville, Greg Fischer, har forud for onsdagens afgørelse annonceret et udgangsforbud, som begynder klokken ni onsdag aften. Udgangsforbuddet vil gælde i 72 timer.

»Jeg opfordrer alle til at ty til fredelige protester«, sagde borgmesteren, kort før at afgørelsen blev præsenteret.

I maj blev der som følge af sagen indført forbud mod at politiet i Louisville må udføre ransagninger uden varsel.

ritzau