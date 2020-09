BLM-demonstration endte med to skudsårede betjente: Donald Trump efterlyser lov og orden i USA

Betjentene overlever. Men det, at de blev skudt, viser noget om den højspændte situation i USA.

Der blev åbnet ild mod dem under en Black Lives Matter-demonstration i Louisville i Kentucky, hvor et nævningeting netop har afgjort, at der ikke rejses sag mod en gruppe politifolk efter en narkoransagning, hvor en afrikansk-amerikansk kvinde ved navn Breonna Taylor mistede livet.

Der kommer alene én sigtelse ud af det mod en politimand, der risikerer en sag for at forvolde fare for andre, fordi hans skud gik ind i naboboliger under ransagningen.