Joshua Wong efter arrestation: Vi bliver ved med at kæmpe

Hongkongs mest kendte demokratiforkæmper, 23-årige Joshua Wong, blev torsdag arresteret og tilbageholdt i flere timer, efter at han var blevet bedt om at møde op på en politistation i det centrale Hongkong.

Ifølge oplysninger lagt ud på hans Twitter-konto var anholdelsen relateret til, at han skulle have deltaget i en ulovlig demonstration 5. oktober sidste år. er blevet anholdt ifølge oplysninger, der er blevet lagt ud på hans Twitter-konto. Derudover skulle han være blevet anklaget for at have brudt en lov, der forbyder demonstranter at bære maske.

Joshua Wong har gentagne gange de seneste uger selv forudset, at det kun var et spørgsmål om tid, inden han ville blive tilbageholdt af politiet.

Joshua Wong forlod ifølge netmediet Hong Kong Free Press sidst på eftermiddagen lokal tid den politistation, hvor han var blevet arresteret.

Han fortalte, at politiet havde vist ham tv-optagelser af hans deltagelse i demonstrationen i oktober og pegede på, at de nye anklager lægger sig oven i den bunke af tiltaler, som myndighederne allerede tidligere er kommet med imod ham.

»De kan anklage os, de kan arrestere os, de kan spærre os inde i fængsel, men de kan ikke censurere vores engagement i at blive ved med at kæmpe for frihed«, sagde han.

Joshua Wong er nu blevet bedt om at møde op i retten på onsdag. Hvad der herefter vil ske, er foreløbig uklart.

Symbol på kampen for demokrati

Joshua Wong blev allerede som teenager kendt for sin kamp for politisk frihed, og han er i dag blevet nærmest synonym med demokratibevægelsen i Hongkong. De seneste uger er også flere andre fremtrædende demokratiforkæmpere blevet anholdt, og symbolsk er tilbageholdelsen af Joshua Wong endnu en markering af Kinas forsøg på at slå ned på demokratibevægelsen.

Kina indførte i slutningen af juni en ny sikkerhedslov i Hongkong, som gør det muligt at idømme aktivister fængsel på op til livstid, hvis de deltager i eller planlægger handlinger, som myndighederne anser for at være en trussel mod den nationale sikkerhed.

Det er foreløb uklart, om anklagerne mod Joshua Wong er relateret til den nye sikkerhedslov, men der er næppe tvivl om, at de kinesiske myndigheder med anholdelsen af ham forsøger at sende et kraftigt signal om, at Beijing vil blive ved med at bekæmpe den politiske uro.

Protesterne i Hongkong brød ud i juni sidste år som en reaktion på, at Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, ville indføre en ny lov, som ville gøre det muligt at udlevere kinesiske dissidenter til retsforfølgelse på det kinesiske fastland. Selv om Carrie Lam senere trak sit lovforslag tilbage, udviklede demonstrationerne sig til et krav om politiske reformer, og det kom til voldelige sammenstød mellem politi og visse grupper af aktivister.