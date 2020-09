Sygeplejerske afslører, at migrantkvinder tvangssteriliseres i amerikansk fængsel

I et fængsel for migranter i den amerikanske delstat Georgia har et ukendt antal kvinder fra Latinamerika angiveligt fået tvangsfjernet deres livmoder eller har været underlagt andre indgreb, der har gjort dem sterile. Det siger flere civile organisationer, der har indbragt en klage over fængslet til de amerikanske migrationsmyndigheder.

Sagen, der vækker stor politisk opstandelse i både USA og Mexico, startede, da sygeplejersken Dawn Wooten sidste uge henvendte sig til de myndigheder, der fører tilsyn med migrationscentrene, og fortalte, at hun og hendes kolleger var rystede over, hvad de så som et »massivt antal kvinder«, der helt eller delvist fik fjernet deres livmoder på det privatdrevne migrationscenter Irwin County Detention Center i Georgia. Wooten fortalte, at kvinderne oftest ikke selv var klar over, hvorfor de skulle opereres, og forstod meget lidt af, hvad der foregik. De var alle spansktalende migranter fra Mexico eller Mellemamerika.

Det var særligt én navngiven gynækolog, der stod for operationerne, oplyste sygeplejersken. Hun betegnede gynækologen som »én, der åbenbart samler på livmødre«.