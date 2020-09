Ekspert: Danmark får overraskende lov til at køre frihjul i EU's nye asylsystem

Den danske regering får både i pose og sæk i EU-Kommissionens udspil til en ny europæisk asylpagt.

Det konkluderer Thomas Gammeltoft-Hansen, der er professor i jura ved Københavns Universitet og i årevis har studeret international immigrationslovgivning.

Ifølge hans læsning af den omfattende tekst slipper Danmark med sit retsforbehold for at deltage i den solidariske arbejdsdeling i den nye pagt, men får alligevel lov til – på linje med en række små lande uden for EU – at deltage i det opdaterede Dublin-samarbejde. Det samarbejde betyder, at en asylansøger i udgangspunktet kan sendes tilbage til det første land, som vedkommende kommer til, og har historisk været til Danmarks fordel, fordi vi sender flere asylansøgere til andre lande, end vi selv skal tage imod, siger Thomas Gammeltoft-Hansen.