Boom i gummibåde over Den Engelske Kanal

I tre dage har 23-årige Eylo boet i skoven i Grande-Synthe på den franske nordkyst. Han kommer fra Iran og har ikke andet med end det ene sæt tøj, han har på, 10 euro og en mobiltelefon.

»Forholdene her i skoven er noget lort for at være helt ærlig«, siger han.

Han har fået et tæppe og et plastikunderlag, som han sover med om natten mellem træerne, men det er ikke nok til at holde nattens kulde og fugt væk. Toiletter er her ingen af, heller ikke rindende vand, så Eylo er ligesom de øvrige flygtninge og migranter i skoven afhængige af hjælpen fra de ngo’er, der kommer dagligt med mad, vand og strøm til at genoplade mobiltelefoner.