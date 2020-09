Politikere kræver vaccine nu, men videnskaben sætter hælene i

Med en million døde på verdensplan, en stigende arbejdsløshed, økonomier i ruiner og – ikke mindst - et forestående præsidentvalg i USA, vokser presset fra politikerne for at få den længe ventede covid-19 vaccine eller en effektiv behandling på gaden. Sundhedsmyndighederne mærker ånden i nakken og det samme gør forskere, ikke mindst dem, der arbejder med de mest lovende projekter og som er i gang med de afsluttende faser.

»Vist er der pres. Der er mange slags pres og hele systemet er omgærdet af, at der er en meget stor bevågenhed over for det, vi gør. Det mærker vi, der arbejder med den slags ting, og det gælder både vaccine og behandling«, siger professor Jens Lundgren, der selv deltager i det ambitiøse amerikanske projekt Warp Speed om at dæmme op for covid-19 på rekordtid.