Norges kong Harald er indlagt med åndedrætsbesvær

Norges kong Harald er tidligt fredag blevet indlagt på Rikshospitalet i Oslo. Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside.

Her fremgår det, at kronprins Haakon vil lede fredagens møde i statsrådet.

Hoffet i Oslo oplyser, at kongen har haft besvær med at trække vejret. Men man understreger, at covid-19 allerede er udelukket som en mulig årsag. Det rapporter radio- og tv-stationen NRK.

Slottet oplyser, at kongen er sygemeldt indtil videre, skriver NRK.

Kongen skulle fredag skulle til Maihaugen godt 180 kilometer nord for Oslo for at se dronning Sonjas færdigrestaurerede barndomshjem.

»Jeg ønsker kongen god bedring, siger statsminister Erna Solberg.

Dronning Sonja har i løbet af formiddagen besøgt sin mand på hospitalet.

Harald blev konge, da hans far, kong Olav, døde i 1991.

Både hans far, kong Olav, og hans bedstefar, kong Haakon, var født i Danmark.

VG skriver, at der i de tidlige morgentimer befandt sig flere ambulancer samt biler til livvagter på Bygdø Kongsgård i Oslo. Kort efter fortsatte køretøjerne til Rikshospitalet.

Bygdø Kongsgård benyttes af den kongelige familie som sommerbolig.

Kong Harald var senest indlagt på hospitalet i januar. Han led af svimmelhed, men blev udskrevet efter en uge.

Han var sygemeldt i december sidste år. Dengang oplyste kronprins Haakon, at hans far havde fået en virusinfektion.

ritzau