Nu mødes de endelig ansigt til ansigt: Trump har desperat brug for et boost i tv-debat

Det kan virke absurd, at en 74-årig forsøger at blive genvalgt som præsident ved at kalde sin 77-årige udfordrer for gammel.

Det giver bestemt heller ikke sig selv, at Donald Trump skulle bygge en kampagne op omkring en påstand om, at Joe Biden er mentalt uegnet til at lede landet.

Men ved aftenens store tv-debat kan det meget vel blive Donald Trumps bagvedliggende strategi.