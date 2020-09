Danmark sendte uegnede campingtelte til Lesbos – uklart om de er ankommet

Da den berygtede Moria-lejr på Lesbos for snart tre uger siden gik op i flammer, bad den græske regering alle europæiske lande om at hjælpe med at sørge for de over 11.000 flygtninge og migranter, der pludselig var henvist til at sove på gaden.

Lejrens 406 uledsagede mindreårige blev straks evakueret til det græske fastland, og flere europæiske lande med Tyskland i spidsen tilbød at modtage dem. Den danske regering afviste at tage nogle af børnene og sagde også klart nej til at tage imod andre beboere fra den nedbrændte lejr.

»Men det bliver udlagt, som om vi slet ikke gør noget«, sagde fungerende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad forleden og henviste til den check på 22,4 millioner kroner, som Danmark har sendt til Grækenland i forbindelse med katastrofen. Ministeren tilføjede: