To er anholdt efter knivangreb i Paris

To personer er såret under et knivangreb nær satiremagasinet Charlie Hebdos tidligere kontor i Paris.

Frankrigs premierminister, Jean Castex, bekræfter fredag eftermiddag, at det er to journalister, som blev angrebet. Han oplyser, at ingen af deres liv er i fare. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fransk politi og anklagemyndigheden i Paris oplyser, at to mistænkte er anholdt. En af dem er født i Pakistan, rapporterer den franske radiostation Europe 1.

Umiddelbart efterforskes forbrydelsen som terror, oplyser myndigheder ifølge Reuters. Motivet til angrebet kendes ikke.

Den ene af de sårede er slemt tilredt, men ikke livstruende.

De sårede er en kvinde og en mand, der arbejder for det undersøgende medie Premieres Lignes, oplyser en kollega, Elise Lucet, til France 2.

»De er blevet såret af en mand, som befandt sig på gaden foran Charlie Hebdos gamle lokaler«, siger hun.

De blev ifølge anklagemyndigheden angrebet, da de holdt en rygepause.

Borgerservice: Bliv væk fra 11. arrondissement

Premiere Lignes kontor ligger i samme ejendom, hvor satiremagasinet tidligere holdt til.

Området ved Bastillepladsen i det 11. arrondissement er afspærret.

Angrebet sker, mens en retssag er gået i gang mod flere af de medskyldige ved det blodige islamiske angreb på Charlie Hebdos kontor i januar 2015.

Her blev 12 mennesker dræbt – heriblandt flere af Frankrigs mest kendte satiretegnere.

Det er ikke oplyst, om fredagens angreb har relation til det tidligere fra 2015.

Det danske udenrigsministerium opfordrer på Twitter alle danske rejsende til at holde sig væk fra 11. arrondissement på grund af angrebet.

»Undgå området omkring 11. arrondissement. Hold dig opdateret via de lokale myndigheder«, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice.

ritzau