MeToo stoppede sexgale gulddrenge hos Assassin's Creed, og love mod sexchikane skal hjælpe franske kvinder

Spilentusiaster over hele verden kender spillet Assassin’s Creed, hvis nyeste udgave bliver frigivet i november. Men en af de kreative kræfter bag spillet kommer ikke til at deltage i festlighederne ved lanceringen. Han blev nemlig fyret på gråt papir sidste måned efter flere år, hvor han chikanerede utallige kvinder i selskabet Ubisoft.

Ashraf Ismail med titlen kreativ direktør er blot et af flere prominente ofre for udrensningen i det franske selskab Ubisoft, der med 18.000 ansatte verden over, heraf 22 procent kvinder, har været i centrum for flere sager om forulempelse af kvinder, som ledelsen dækkede over i mange år.

»Jeg er dybt fortvivlet på vegne af de mange, som jeg har såret«, skrev Ashraf Ismail i et tweet.