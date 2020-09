Trump vælger syvbørnsmoren der kan gøre en ende på den fri abort

Hver morgen bærer den 48-årige dommer sin lille søn, der har Down syndrom, ned ad hjemmets trapper på sin ryg.

Det er måske en usædvanlig detalje at begynde et portræt af en føderal dommer med. Men for Amy Coney Barrett, der nu er nomineret til at fylde Ruth Bader Ginsbergs vigtige, tomme plads som højesteretsdommer, er det en del af at forstå, hvorfor netop hun er blevet nomineret.

Sønnen er en af grundene til, at religiøse amerikanere og politikere håbede på, at netop Amy Coney Barrett, dommer, juraprofessor, syvbørnsmor og stærkt troende katolik, landede øverst på Trumps liste.