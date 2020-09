Knivstikkeri i Paris: »Det er islamistisk terror rettet mod Frankrig og journalister«

»Det er helt klart en islamistisk terrorhandling«. Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, er ikke i tvivl om, hvad der er motivet bag fredagens knivstikkeri.

»Det er et nyt blodigt angreb mod vores land og mod journalister«.

Fredag blev to mennesker overfaldet med en machete på gaden i Paris. Angrebet kommer kort tid efter, at retssagen mod 14 personer, som mistænkes for at have været involveret i angrebet mod satireavisen Charlie Hebdo i 2015, er begyndt. En sag, som er en af de mest opsigtsvækkende i Frankrigs historie, og som har fået stor opmærksomhed fra blandt andre islamistiske terrorgrupper som Al-Qadea.