5 coronanedslag: Spanien sætter kedelige europarekord

Alle verdens lande har mærket konsekvenserne af den globale coronaepedemi, som har vendt op og ned på alt. Men hvordan står det egentlig til ude i verden? Politiken laver her fem nedslag, der tegner et billede af verden under corona.

Med 716.481 registrerede smittetilfælde indtager Spanien pladsen som det land i Europa, der har det højeste antal af smittede.

Det har i weekend fået landets sundshedsminister, Salvador Illa, til at opfordre myndighederne i landets hovedstad og coronaepicenter, Madrid, til at indføre strammere restriktioner for byens borgere.