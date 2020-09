Hans hoteller og casinoer braste økonomisk sammen, så sikrede 'The Apprentice' ham genrejsning og adgang til Det Hvide Hus. Nu smuldrer hans image på ny

Da Donald Trump i 2016 blev valgt som præsident var det på et nidkært dyrket image som en selvskabt, succesfuld forretningmogul, der nu ville bruge sine knivskarpe evner til at rydde op i Washington og redde USA.

Her fire år senere er det image punkteret. I 2018 afslørede finansielle dokumenter, som avisen The New York Times fik indsigt i, at hans formue ikke er selvskabt, men blev bygget på hans faders ejendomsimperium, som blev overført til sønnen via tvivlsomme skattemetoder. Nu viser nye, lækkede skattepapirer i The New York Times, at de højt profilerede golfbaner, hoteller og virksomheder, som Donald Trump driver, har givet et stort økonomisk underskud det seneste årti.

Alt imens forretningsmanden og kendissen Trump i 2015 sprang ud som en undertippet præsidentkandidat, var hans revisorer i gang med at udfærdige hans selvangivelse for 2014, og i feltet med Donald Trumps samlede indkomstskat noterede de et rundt nul, skriver avisen. For fjerde år i træk. Trumps kerneforretninger havde de seneste to år registreret et samlet tab på mere end 100 millioner dollars. Han tjente penge, men indtægtskilderne blev mindre, viser skattepapirerne ifølge The New York Times. Trumps forretning havde brug for nye impulser.