Han har fået nok af Orban: Morten Løkkegaard truer med et usædvanligt nej

Det er fra en brændende platform, Venstres Morten Løkkegaard nu er klar til noget af et herresving i partiets hidtidige EU-kurs.

Han, medlem af EU-Parlamentet, den pæne mand og overbeviste europæer, er nemlig klar til at stemme nej til EU’s syvårige budgetramme og dermed også til den genopretningspakke efter coronakrisen, som EU’s stats- og regeringschefer enedes om efter et langt topmøde i juli. Årsagen er striden om, hvordan EU kan straffe lande, der overtræder de grundlæggende værdier. Retsstatsprincipperne.

»Vi er nået til et punkt i fællesskabets historie, hvor det er åbenbart, at vi ikke kan fortsætte sådan længere. Vi er nødt til at gøre op med de her åbenlyse forsøg på at underminere fællesskabet. Fordi der er ting, der er vigtigere end penge, og det er de værdier, der er hele fundamentet for vores fællesskab«, siger Morten Løkkegaard.