»Undskyld, at jeg griner«: Amnesty kritiserer EU's ønske om at øge samarbejdet med lande som Libyen for at sikre de ydre grænser

Klokken var tre om natten, da en gruppe mænd brød ind i Ahmeds hjem og begyndte at slå løs på hans kone. Da Ahmed forsøgte at standse mændene, stak de en kniv i benet på ham og sagde: »Hvis du rører dig, skyder vi hende«.

Ahmed havde ingen grund til at tvivle på, at de mente det alvorligt. Det her var jo Libyen. Et sted, hvor et liv som Ahmeds højst regnes for noget, der kan presses nogle dollar ud af.

De bevæbnede mænd spærrede ægteparret inde i en hangar i udkanten af Tripoli, hvor der i forvejen befandt sig 16-17 mennesker, folk fra Eritrea og Etiopien. Og fra Somalia, ligesom Ahmed. Han var kun en dreng, da han flygtede fra terrorgruppen Al-Shabaab, der hærgede hans hjemegn. Nu sad han så her.