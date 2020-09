Eksperter: »EU kan ikke gøre forskel i Hviderusland«

Først lovede EU sanktioner mod det hviderussiske styre, men så kunne medlemslandene ikke blive enige internt. Så begyndte enkelte lande at udrulle sanktionslister, men EU kunne stadig ikke blive enige. Tirsdag mødtes Frankrigs præsident Macron så med den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja i Litauen, hvor han lovede, at han ville gøre, hvad han kunne for at hjælpe Hviderusland. Men ifølge flere forskere er spørgsmålet om EU og Macron overhovedet kan gøre en forskel for Hviderusland?

Macrons besøg kommer blot en dag efter, at tusindvis af hviderussere markerede den 50. dag med demonstrationer mod præsident Aleksandr Lukasjenko. Han er den første statsleder, ud over Litauens Gitanas Nauséda, der fysisk mødes med Svetlana Tikhanovskaja.

Det er, ifølge seniorforsker ved Dansk Institut For Internationale Studier, Flemming Splidsboel, en symbolsk handling, der bekræfter den hviderussiske opposition i, at EU ser Tsikhanovskaja som den retmæssige leder af landet mod øst, men i virkeligheden kan EU ikke stille særlig meget op når det kommer til Hviderusland.