Han er Vestens 'Patient 1': »Det er surrealistisk, at alt det her er sket for mig«

Et tilsyneladende helt almindeligt ægtepar omkring de 40 år kommer gående om hjørnet. Han er høj, kraftigt bygget, med grå strejf i det mørke hår og iført løbetøj. Hun er petite og skubber en barnevogn.

Lidt væk begynder ventende fotografer og et lille filmhold at hviske imellem sig. »Er det Mattia?«, siger en kvinde med en blok i hånden lavmælt til en mand med et kamera. Han begynder per refleks at knipse løs.

»Kan vi ikke tale sammen lidt senere? Hvis de ser, at vi står og snakker sammen, bliver jeg nødt til at snakke med dem alle sammen. Lad os mødes på baren klokken 16«, siger 39-årige Mattia Maestri til Politiken, da vi mødes som aftalt.