Trump bad dem om at holde sig klar – her er Proud Boys

Da de to amerikanske præsidentkandidater, Donald Trump og Joe Biden, natten til onsdag, dansk tid, duellerede i den første debat, var der særligt én sætning, som vakte opsigt: »Proud Boys, træk jer tilbage, og hold jer klar«, lød det fra den amerikanske præsident.

Meldingen kom, da både Biden og ordstyreren, Chris Wallace, i en ophedet debat nævnte navnet Proud Boys og bad Trump om at tage afstand fra dem som et eksempel på en voldelig, højreradikal gruppe. Efterfølgende sagde præsidentens kampagnefolk, at »det var meget klart, at han (Trump red.) vil have dem (Proud Boys red.) til at stoppe det«.

Ikke desto mindre fejrede Proud Boys det, de opfatter som Trumps ’ordre’ på chatmediet Telegram: »Vi står klar, hr.«, lød det fra Proud Boys’ leder, Enrique Tarrio, mens Joe Biggs, der beskrives som et prominent medlem af gruppen, skrev: »Trump sagde grundlæggende ’gå ud og smadr dem!’. Det her gør mig så glad«. Meldingerne kom tilsyneladende fra en privat gruppe på chattjenesten Telegram.