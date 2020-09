Herfra bliver den amerikanske valgkamp endnu mere beskidt og perfid

Opgaven var på forhånd klar, da Donald Trump og hans demokratiske udfordrer, Joe Biden, natten til onsdag dansk tid mødtes til deres første direkte tv-duel op til præsidentvalget 3. november: Biden skulle forsvare sit forspring i meningsmålingerne, mens Donald Trump skulle kapre nye stemmer blandt tvivlere og tøvere på midten af det politiske spektrum.

Hvordan gik det så for Joe Biden?

Bedre end frygtet: Han undgik Donald Trumps ellers ihærdige forsøg på at få ham til at vrøvle. Deri lå både Bidens styrke og svaghed: at han ikke er en naturlig sejrherre, men først og fremmest skal overbevise om, at han kan undgå at tabe.