Endnu en kampplads: Biden går til angreb på Trump og Facebook efter debat

Det var ikke kun i tv-duellen natten til onsdag, at de to amerikanske præsidentkandidater, Donald Trump og Joe Biden, stødte sammen.

I et brev til Facebook, som Joe Bidens kampagneleder, Jen O’Malley Dillon, er underskriver af, fremgår det, at Bidens kampagne er utilfreds med måden, hvorpå Facebook modererer sit indhold. Mere specifikt Donald Trump og hans støtters indhold.

I brevet fremhæver Jen O’Malley Dillon blandt andet en video, som Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., har lagt op på sin facebookside, hvor han opfordrer Trumps tilhængere til at melde sig til gruppen ’Army for Trump’ og til at overvåge demokratiske vælgere, som han i videoen beskylder for at have planer om at »tilføje millioner af falske stemmer«.