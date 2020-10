Kofod står fast: Det er forældrenes egen skyld. De har vendt Danmark ryggen - ingen hjælp til danske børn i flygtningelejre

I sin seneste trusselsvurdering fra marts skriver PET, at de danske børn, der sidder tilbageholdt i syriske fangelejre, ikke udgør en aktuel sikkerhedsrisiko, men at jo længere tid, de sidder der, jo større er risikoen for, at de kan blive radikaliserede.

Men det kommer ikke til at få regeringen til at ændre sin politik, slog den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fast under et samråd torsdag.

»Fremmedkrigere skal ikke hjælpes til Danmark. De har truffet deres valg, og de skal ikke, ved at skubbe børnene foran sig, kunne søge støtte fra Danmark og omsorg for dem selv«, sagde Jeppe Kofod på samrådet, der var indkaldt af Rosa Lund fra regeringens ene støtteparti Enhedslisten.