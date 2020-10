International redaktør: Pinligt forløb i EU ender med dyrekøbt sejr for lille østat

Natten til fredag blev afslutningen på Cyperns politiske gidseltagning i EU.

EU har længe stået i stampe for at indføre sanktioner mod Lukasjenko-styrets brutale angreb på oppositionen. Det blev først muligt i nat, efter at EU-landene indgik en aftale med Cypern, der indtil da havde blokeret for sanktioner mod styret i Hviderusland.

»Det har været lidt pinligt for EU, at de ikke har kunnet reagere over for Lukasjenko-styrets brutale angreb på oppositionen«, siger Politikens internationale redaktør, Michael Jarlner.