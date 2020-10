Vilde ideer skal stoppe migrantbåde over Den Engelske Kanal

Aldrig tidligere har så mange gummibåde med flygtninge og migranter krydset Den Engelske Kanal. Indtil videre har omkring 7.000 taget den farefulde færd over havet fra Frankrig siden nytår. Det er mere end tre gange så mange som i hele 2019.

Den britiske regering er under pres for at bremse tendensen, så indenrigsministeriet har sat gang i en idéudvikling, som er blevet endog meget offentlig i denne uge efter læk til pressen.

En mail, som Financial Times har fået fingre i, viser, hvordan embedsmænd diskret har rakt ud til private aktører for at undersøge muligheder for »havindhegning og andre vandbaserede teknologier« til at blokere for bådene. De private aktører er blevet bedt om at komme med forslag til at bremse de typisk overfyldte gummibåde, og er blevet indskærpet, at barriererne ikke ved et tilfælde må kunne flyde ind i fransk farvand.