Journalist satte ild til sig selv: »Giv Den Russiske Føderation skylden for min død«

Den kvindelige russiske journalist Irina Slavina er fredag afgået ved døden efter at have sat ild til sig selv foran en lokalafdeling af det russiske indenrigsministerium i byen Nizhny Novgorod (en millionby godt 400 kilometer øst for Moskva).

Det fortæller blandt andre The Guardian.

Tidligere på dagen skrev den 47-årige Irina Slavina til sine følgere på Facebook, at de skulle »give Den Russiske Føderation skylden for hendes død«. Herefter gik hun på gaden og satte ild til sig selv. Ifølge lokale medier forsøgte en mand at slukke flammerne, der omgav Irina Slavina, men hun skubbede ham væk og døde kort efter.