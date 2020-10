»Jeg har det rigtig godt«: Smittet Trump overflyttes til et hospital

I en video på Twitter takker præsident Donald Trump for den 'enorme støtte', han har modtaget efter at være blevet testet positiv for coronavirus.

»Jeg skal til Walter Reed-hospitalet. Jeg synes, at jeg har det rigtig godt, men vi skal sørge for, at tingene går, som de skal«, siger han og tilføjer, at også førstedamen, Melania Trump, har det godt.

Mere et hjem end end hospitalsstue Donald Trumps suite på militærhospitalet Walter Reed er mere lig et egentligt hjem end en hospitalsstue. Bliv klogere på suiten her: Det er det amerikanske forsvarsministerium, der driver Walter Reed National Military Medical Center, men det er Det Hvide Hus, der kontrollerer præsidentsuiten.

Suiten er mere lig et hjem og et kontor end en hospitalsstue. Suiten er således udstyret med et køkken og et konferencelokale samt dens egen intensivafdeling.

Stabschef i Det Hvide Hus Mark Meadows har også sit eget kontor på hospitalet, hvor der også er et værelse til Trumps egen læge, så denne kan være til stede 24 timer i døgnet under Trumps ophold.

Walter Reed National Military Medical Center er USA's største militærhospital.

Hospitalet åbnede i 2011 under det nye navn Walter Reed National Military Medical Center, der er en sammenlægning af National Naval Medical Center fra 1940 og Walter Reed Army Medical Center fra 1909.

Mange amerikanske præsidenter er igennem årene blevet behandlet her. Det var på National Naval Medical Center, at præsident John F. Kennedy i november 1963 blev obduceret, efter at han var blevet skudt og dræbt i Dallas, Texas.

Walter Reed, som døde i 1902, var en amerikansk militærlæge og professor i bakteriologi ved Army Medical School i Washington.

Som chef for en kommission blev han udsendt til Havana i Cuba i 1900 under en epidemi af gul feber blandt amerikanske soldater. I 1901 påviste han, at sygdommen skyldes et virus, der overføres af en bestemt myggeart.

Opdagelsen satte ham i stand til at udrydde sygdommen i Cuba. Kilder: Den Store Danske, Walter Reed National Military Medical og NBC Washington Vis mere

Videoen blev lagt op, kort tid efter at en afslappet Trump selv gik fra Det Hvide Hus ud til en helikopter, der skulle flyve ham til militærhospitalet Walter Reed i Maryland.

Han talte ikke med nogen journalister, men vinkede og gav 'thumbs up', ligesom at han selv gik om bord på helikopteren.

Kort tid efter ankom han til Walter Reed National Military Medical Center, hvor han ud fra et forsigtighedsprincip skal tilbringe de næste par dage.

Tidligt fredag morgen dansk tid kom det frem, at Donald Trump og førstedame Melania Trump begge er smittet med coronavirus.

Mange hilsner

Det har fået mange til at ønske præsidenten og førstedamen god bedring. Blandt andre demokraten Joe Biden, tidligere præsident Barack Obama og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

»Selv om vi står midt en stor politisk kamp, som vi tager meget seriøst, så vil vi også sende vores bedste ønsker til USA's præsident og førstedamen, sagde Barack Obama til et valgarrangement fredag aften med sin hustru, Michelle Obama.

»Michelle og jeg håber, at de og andre, som er berørt af covid-19 rundtom i landet, får den hjælp, de har brug for, og bliver hurtigt raske«, sagde Barack Obama ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kayleigh McEnany, der er talskvinde for Det Hvide Hus, fortalte tidligere fredag, at præsidenten har milde symptomer.

Senere blev det oplyst, at Melania Trump fortsat har det godt, men har mild hoste og hovedpine.

Det sociale medie Twitter oplyser natten til lørdag dansk tid, at opslag fra folk, der håber, at Donald Trump dør, bliver fjernet.

»Tweets, der ønsker eller håber på død, alvorlig legemsbeskadigelse eller dødelig sygdom mod nogen, er ikke tilladt og vil blive fjernet«, skriver Twitters kommunikationsafdeling ifølge nyhedsbureauet dpa.

Selv vil Trump fortsætte sit arbejde på det militærhospital, han flyttes til.

Det oplyser Kayleigh McEnany, der er talskvinde for Det Hvide Hus.

»Ud fra et forsigtighedsprincip og efter anbefaling fra sine læger og medicinske eksperter vil præsidenten arbejde fra præsidentkontoret på Walter Reed (militærhospitalet, red.) de kommende dage«, siger Kayleigh McEnany i en meddelelse.

Hun fortæller videre, at præsidenten har milde symptomer. Ifølge en unavngiven kilde har Trump en mild feber.

Den 74-årige præsident bliver flyttet til en særlig stue på Walter Reed National Military Medical Center i Bethesda, Maryland.

Corona-cocktail

Nyheden om præsidentens indlæggelse kommer, kort efter at Trumps læge i en erklæring har oplyst, at præsidenten er ’træt’, men ’ved godt mod’.

I erklæringen lød det videre, at Trump for en sikkerheds skyld var blevet behandlet med en enkelt dosis antistofcocktail, der fortsat er under udvikling.

Præsident Donald Trump er begyndt at tage coronamidlet Remdesivir. Antistofcocktailen fra biotekvirksomheden Regeneron menes at kunne bekæmpe virusset.

Midlet består af en slags kopier af de antistoffer, som personer, der har været smittet med coronavirus, danner i kroppen. Behandlingen testes på coronapatienter tidligt i sygdomsforløbet.

Der er indtil videre meget sparsom data på, om behandlingen har en effekt på coronapatienter.

Ritzau