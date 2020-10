Tyrkiet sætter syriske soldater ind i Kaukasus

For tredje gang på få år kan Tyrkiet og Rusland være på vej i totterne på hinanden. Denne gang i Kaukasus i den genopblussede krig om enklaven Nagorno-Karabakh.

De seneste fem år har de to stater støttet hver sin side i den syriske borgerkrig. De har begge sendt soldater ind i Syrien. Putin har sat det russiske flyvevåben ind til forsvar for Syriens diktator, Bashar al-Assad. Og Erdogan har sendt tyrkiske ekspeditionsstyrker ind i det nordlige Syrien, dels til støtte for oprørerne mod Assad, dels for at etablere en såkaldt ’sikker zone’, som Tyrkiet vil bruge til at genbosætte syriske flygtninge.

Og de seneste to år har Rusland og Tyrkiet støttet hver sin side i den libyske borgerkrig i Nordafrika. Putin har sat lejesoldater fra det såkaldte Wagner-korps ind på de østlibyske oprøreres side, mens Erdogan både har sat egne tyrkiske soldater og syriske lejesoldater ind til støtte for den FN-anerkendte regering i Tripoli.