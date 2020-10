Mød Sean Conley: Trumps (spin)doktor beskyldes for vildledende udtalelser

For under en uge siden stod Donald Trumps læge i Det Hvide Hus, Sean Conley, trygt uden for offentlighedens spotlight. Men det ændrede sig på et øjeblik, da Trump i fredags bekendtgjorde på Twitter, at han og førstedamen, Melania Trump, var blevet smittet med coronavirus.

Med ét var Sean Conley placeret i centrum for hele klodens opmærksomhed, der søgte svar på den helbredsmæssige situation for lederen af den frie verden. Og det er ikke en helt ukompliceret rolle, Sean Conley er blevet sat til at spille.

Som alle læger er Conley bundet af lægeløftet, der forpligter ham til at respektere sin patients privatliv. Samtidig er han militærmand (med baggrund i den amerikanske flåde) med Donald Trump som sin øverstbefalende og er forpligtet til at adlyde hans ordrer.