Journalisten Irina Slavina fik nok af Vladimir Putin og satte ild til sig selv

Dagen inden Irina Slavina satte ild til sig selv foran politihovedkvarteret i Nisjnij Novgorod, ringede det på døren hjemme hos hende. Klokken var 6 om morgenen, og hun var endnu ikke kommet i tøjet.

Hendes mand åbnede døren og lukkede 12 personer ind. Én bar på en sav, en anden på et brækjern. Det var politifolk og personer fra andre myndigheder, skrev Irina Slavina bagefter på Facebook.

»De ville ikke lade mig ringe til min advokat«, oplyste hun og beskrev, hvordan de indtrængende gennemsøgte lejligheden for at finde et eller andet, der kunne sætte hende i forbindelse med oppositionsgruppen Åbent Rusland, men de fandt ikke så meget som et fotografi af Mikhail Khodorkovskij, organisationens Putin-kritiske stifter, som lever i eksil i London.