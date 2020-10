Skolekammerater laver tegninger til deres venner i syriske lejre og beder statsministeren om hjælp: Vi håber, Mette Frederiksen vil have jer tilbage. Elsker jer

»Hej venner, jeg håber, at Mette Frederiksen lader jer komme tilbage. Jeg håber også, at I har det godt. Jeg glæder mig til, at I kommer. Hilsen Jabril«, står der. Brevet er sammen med fire andre breve skrevet af skolekammerater, fætre og kusiner til fem søskende, der i de seneste to år har siddet i den kurdisk kontrollerede fangelejr Al-Roj i det nordøstlige Syrien.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind